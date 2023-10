Urteil im Yeboah-Prozess Drei Mordmerkmale, ein verhöhntes Opfer und eine Jugendstrafe für den heute 52-jährigen Täter

Das Urteil im Mammutprozess zum Fall Yeboah steht: Peter S. (52) ist am Montag am Koblenzer Oberlandesgericht zu einer Jugendstrafe von 6 Jahren und 10 Monaten verurteilt worden - wegen Mordes, besonders schwerer Brandstiftung sowie versuchten Mordes und besonders schwerer Brandstiftung in zwölf Fällen. Der Senat um den Vorsitzenden Richter Konrad Leitges sieht es als erwiesen an, dass der Angeklagte im September 1991 - als damals 20-Jähriger - ein Asylheim in Saarlouis in Brand gesteckt hatte. Der 27-jährige ghanaische Flüchtling Samuel Kofi Yeboah überlebte die Brandnacht nicht (wir berichteten ausführlich).