Landgericht Saarbrücken Mutter getötet: Urteil im Prozess gegen 35-Jährigen aus Dillingen-Pachten gefallen

Uwe C. hat seine Mutter in Dillingen-Pachten mit einem Stich ins Herz getötet. Davon ist das Saarbrücker Landgericht überzeugt, wie Richter Andreas Lauter am Montag in seiner Urteilsbegründung verlas. Die Fragen, die sich vor dem Urteil stellten: Hat Uwe C. die Tat im Juni 2023 in einem Zustand der Schuldunfähigkeit begannen? Der 35-Jährige bestreitet die Tat nicht, kann sich aber nicht mehr daran erinnern. Es habe nie Streit gegeben. Er habe seiner 67-jährigen Mutter sehr nahe gestanden, es tue ihm unfassbar leid, was passiert sei. Sein Anwalt Marius Müller und seine Familie gehen davon aus, dass er in einem unkontrollierbaren Zustand gewesen sei. Das Saarbrücker Landgericht hat am Montag nun ein Urteil gefällt. Der Mann muss für 7 Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Und nicht in eine Psychiatrische Klinik.