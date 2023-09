Urteil wegen fahrlässiger Tötung Drei Jahre Haft nach tödlichem Streit um Rucksack im Saarland

Update | Saarbrücken · Zwei Männer streiten sich an einem Brunnen in Völklingen um einen Rucksack. Einer von beiden stirbt. Am Freitag wurde das Urteil vom Landgericht Saarbrücken verkündet.

29.09.2023, 12:41 Uhr

Strafverteidiger Leonard Karl Kaiser mit dem Angeklagten im Saarbrücker Landgericht. Foto: Michael Kipp

Update vom Freitag, 29. September: Das Landgericht Saarbrücken hat in dem Fall um einen tödlichen Streit um einen Rucksack das Urteil verkündet. Der 41-jährige Angeklagte wurde zu drei Jahren und einem Monat Haft verurteilt wegen fahrlässiger Tötung, wie die Nachrichtenagentur AFP mitteilt. Er wird in einer Entziehungsanstalt untergebracht.