600 Euro für acht Tage U-Haft Unschuldig im Gefängnis – wie der Völklinger Bodo Benndorf bis heute um eine Entschädigung ringt

Exklusiv | Saarbrücken · Bodo Benndorf habe einen hilflosen Rollstuhlfahrer in Sulzbach kaltblütig erstochen – glauben zumindest Ermittler im Mai 2022 und schicken ihn in U-Haft. Dabei ist der Völklinger unschuldig. In der SZ erzählt der 52-Jährige seine Geschichte in drei Teilen. In Teil drei berichten wir von seinem Kampf um Entschädigung.

14.10.2023, 20:00 Uhr

Bodo Benndorf hat unschuldig wegen Totschlags in U-Haft gesessen. Hier sitzt er an seinem Küchentisch in Völklingen – und arbeitet daran, eine Haftentschädigung zu bekommen. Foto: Michael Kipp

Nachdem Bodo Benndorf auf freiem Fuß ist, beginnt für ihn ein zweites Martyrium. Im Zustand der Unsicherheit beginnt der 52-Jährige, um seine geistige Gesundheit zu kämpfen, versucht vergeblich, wieder in seinen Job zu finden – und ringt um Entschädigung. Bis heute.