Vorwurf der sexuellen Belästigung HNO-Chefarzt des Homburger Uniklinikums steht ab Donnerstag vor Gericht

An diesem Donnerstag fällt um 10.30 Uhr vor dem Amtsgericht St. Ingbert der Startschuss für einen groß angelegten Prozess, dessen Vorgeschichte im Saarland schon für mächtig Wirbel sorgte. Auf der Anklagebank muss Bernhard Schick, der Chefarzt der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (HNO) am Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS), Platz nehmen. Ihm werden drei Fälle sexueller Belästigung von zwei Ärztinnen im Jahr 2017 zur Last gelegt. In einem der Fälle, so hatten wir 2021 berichtet, soll er einer Ärztin nach deren Angaben während einer Operation „über den OP-Tisch hinweg unter dem Vorwand einer medizinischen Erläuterung intensiv an die bekleideten Brüste gefasst haben“.