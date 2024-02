Vorwürfe gegen Professor Schick wegen sexueller Belästigung Große Angst vor dem „mächtigen Mann“ – Ärztin sagt gegen Uniklinikum-Professor aus

Aufhorchen ließ Richterin Antje Sattler nochmal am Ende des fünftstündigen, dritten Verhandlungstags im Prozess gegen UKS-Professor Bernhard Schick wegen sexueller Belästigung. Eine als Zeugin geladene OP-Schwester war wegen Krankheit nicht erschienen und hatte beantragt, später nicht in einem Raum mit Schick aussagen zu müssen. Jetzt kommt eine Befragung per Video-Schalte in Betracht.