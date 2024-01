„Keine Mätzchen mehr jetzt“ Überfallene Familie schildert, wie brutal der Tresorraub in St. Wendel ablief

Zwei Tage vor Weihnachten 2022 überfielen sie eine Familie in St. Wendel – vier Täter sind deswegen bereits verurteilt. Der mutmaßlich fünfte Täter, Önder Y., sitzt nun vor dem Saarbrücker Landgericht auf der Anklagebank. An Prozesstag zwei haben am Donnerstag zwei verurteilte Mittäter ausgesagt, ein Polizist - und die überfallene Familie, bestehend aus Vater (71), Mutter (67) und Tochter (49).