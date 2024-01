Ermittler finden DNA am Tatort Tresorraub-Prozess von St. Wendel: Ein Snapchat-Foto soll jetzt zur Aufklärung beitragen

Ein Foto mit seiner Nichte ist seine Hoffnung. Das Bild sei auf seinem von der Polizei beschlagnahmten Mobiltelefon im Snapchat-Account gespeichert. Das Foto zeige ihn am 22. Dezember 2020 zu einer Uhrzeit mit seiner Nichte, die nachweise, dass Önder Y. nicht abends in St. Wendel gewesen sein könnte, dass er nicht Täter Nummer fünf sein könne. Das behauptet nämlich die Anklageschrift der Saarbrücker Staatsanwaltschaft. Zwei Tage vor Weihnachten 2020 habe Önder Y. mit vier weiteren Tätern eine Familie in St. Wendel brutal überfallen – die Polizei konnte zunächst nur vier ermitteln, die sind bereits seit Juli 2023 verurteilt. Önder Y. sitzt erst jetzt vor dem Saarbrücker Landgericht auf der Anklagebank, weil ihn Mittäter Nuridin S. während der ersten Verhandlung verraten hatte. Um Strafmilderung zu bekommen.