„Die Nase ist viel markanter“ Überraschende Wende im Tresorraub-Prozess von St. Wendel: „Das wird Konsequenzen haben“

Nuridin S. hatte auf Strafminderung gehofft – nun hat er noch mehr Probleme. Das machte ihm Oberstaatsanwalt Christian Nassiry am Donnerstag in Sitzungssaal 38 des Saarbrücker Landgerichtes mehr als deutlich. „Sie haben sich in jedem Fall strafbar gemacht“, sagte er. Dabei hatte der Oberstaatsanwalt Nuridin S. ursprünglich „nur“ als Zeugen geladen. Der 24-Jährige sollte (erneut) bestätigen, dass der am Donnerstag auf der Anklagebank sitzende Önder Y. im Dezember 2020 Täter Nummer fünf war. Der Oberstaatsanwalt hat ihn wegen Geiselnahme, schwerem Raub und Urkundenfälschung angeklagt. Dazu soll Önder Y. 100 000 Euro „Wertersatz“ zahlen.