Fahrlässige Tötung? Tödlicher E-Scooter-Unfall: Autofahrer droht Anklage

Am 4. Juni 2023 ereignete sich ein tragischer Unfall mitten in Saarbrücken. Zwei Jugendliche waren am späten Abend auf einem E-Roller unterwegs, bis sie an der Kreuzung Bahnhofstraße/Viktoriastraße mit einem damals 44-jährigen Autofahrer in der Tempo-20-Zone zusammenstießen. Das 17-jährige Mädchen und der 16-jährige Junge starben an den Folgen des Unfalls. Nun liegt ein „vorläufiges schriftliches Unfallrekonstruktions- und Vermeidbarkeitsgutachten“ vor, wie die Staatsanwaltschaft Saarbrücken der Saarbrücker Zeitung mitteilte. Der SR hatte zuerst darüber berichtet.