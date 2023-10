Prozessauftakt in Saarbrücken „Digga, der ist tot“: Kiffen, zocken und ein Todesschuss – mit der Schrotflinte 17-Jährigen getötet?

Kiffen, Zocken, Hitler-Bilder, Kumpel erschossen? Warum muss Yannick M. am 15. Mai 2023 in einem Keller in Landsweiler-Reden sterben? Mit lediglich 17 Jahren. Unfall, Mord oder Totschlag? Der, der die Antwort geben kann, sitzt seit Mittwoch auf der Anklagebank des Saarbrücker Landgerichtes. Luca K. heißt er, er ist erst 18 Jahre alt, wirkt auf der Anklagebank am Mittwoch wesentlich jünger – er soll laut Anklageschrift seinen 17-jährigen „Kumpel“ erschossen haben. Mit einer Schrotflinte. In den Kopf. Wegen Totschlags muss er sich daher vor der Jugendkammer verantworten. So lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft.