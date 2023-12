Seit fast zehn Jahren ungeklärt Tod durch Behandlungsfehler? – Familie klagt gegen Homburger Uniklinik und will endlich Antworten

Wegen heftiger Schmerzen im Bauch wird Eugen Ernst (Name geändert) im April 2014 ins Nardini-Klinikum Zweibrücken gebracht. Die Ärzte entdecken einen Weichteiltumor am Magen-Darm-Trakt, der entfernt werden muss. Der Patient aus dem Bliesgau, damals 64 Jahre alt, entscheidet sich für eine Operation im Universitätsklinikum des Saarlandes. Hier wird bei der Tumor-Operation am 22. Mai 2014 offenbar seine Milz verletzt, was die Chirurgen aber nicht bemerken.