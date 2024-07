„Bettina, was soll ich machen?“ Tochter tötet Mutter – Urteil im tragischen Schizophrenie-Fall in Saarbrücken gefallen

Tragischer geht es kaum. Bettina B. hat ihre Mutter am frühen Morgen des 24. Januars in Saarbrücken-Malstatt getötet. Erwürgt. In einem Zustand der „paranoiden Schizophrenie“. Sie dachte, sie würde ihren Ehemann angehen, der ihr angeblich Gewalt antun wolle, ließ sie ihren Anwalt Sascha Loth aussagen.