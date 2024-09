Die Tochter von Hugo Lacour sucht nach der Wahrheit „Er war kein Mörder, davon bin ich überzeugt“

Das Bohrloch im Beton. Jeden Tag steigt Céline über die Gehwegplatte im Aufgang zu ihrem Haus im französischen Alsting. „Das Loch darin“, sagt Céline, „das hat in den 1980ern die Polizei hier in die Platten gebohrt – sie hatten die Leiche von Heinz Weirich gesucht“. Die Beamten vermuten, Hugo Lacour, Célines Vater, habe den Kaufmann umgebracht – und einbetoniert. Vorm Haus von Josiane „Josy“ Vieira, der Mutter von Céline. „Die Polizei hat die Leiche von Weirich nie gefunden“, sagt die heute 43-jährige. Weder in Alsting – noch sonst wo.