Landgerichtsprozess gegen Patrik K. „Taximörder“ in Saarbrücken erneut vor Gericht – „Ich sehe jede Nacht das verzerrte Gesicht, das auf mich einschlägt“

Tag drei im Landgerichtsprozess gegen Patrik K. (50) aus St. Ingbert, der seit Jahrzehnten schon vielfach mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist und hinter Gittern sitzt. Nicht zuletzt für den Mord an einer Taxifahrerin in Oberwürzbach 1993 war er zur Rechenschaft gezogen worden. Diesmal lautet der Vorwurf auf versuchten, besonders schweren Raub und gefährliche Körperverletzung. Zwei Fälle werden gemeinsam verhandelt, am Mittwoch ging es um den zeitlich gesehen ersten davon. K. hatte zuvor beide gestanden und erklärt, er wünsche Ziel ein Leben ohne Drogen – und dafür einen erneuten Maßregelvollzug.