„Der Erfolg hat uns überrannt“ Duo schickte mehr als 100 Pflegekräfte ins Saarland schwarz arbeiten – Urteil am Landgericht Saarbrücken

Das Geschäft mit der häuslichen Pflege ist ein undurchsichtiges. Geprägt von Schwarzarbeit. Nach Schätzungen von Beratungsstellen arbeiten zwischen 300 000 und 700 000 solcher Betreuungskräfte in deutschen Haushalten – meist Frauen aus Polen, Bulgarien und Rumänien. Ein (weiterer) Fall ist nun vor dem Landgericht in Saarbrücken gelandet. Laut Anklageschrift haben die drei Angeschuldigten, Frank S. aus Frankfurt, Olimpia S. aus Rumänien und Peter T. aus St. Wendel, insgesamt 138 rumänische Arbeitnehmer – „vorwiegend Frauen“ – im Saarland als „häusliche Pflegekräfte in Privathaushalten“ eingesetzt.