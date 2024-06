Prozess in Saarbrücken „Was machst du da?“ waren ihre letzten Worte – schockierender Fall aus Malstatt vor Gericht

Es ist kein Strafprozess, es ist ein Unterbringungsverfahren, das am Mittwoch vor dem Landgericht in Saarbrücken startete. Beschuldigte ist Bettina B., 39 Jahre alt. Sie soll ihre Mutter in der Nacht zum 24. Januar dieses Jahres in deren Wohnung in Saarbrücken-Malstatt getötet haben. Irgendwann zwischen drei und halb sechs Uhr am Morgen.