Prozess wegen versuchten Mordes Tochter über Angeklagten: Er ist ein „kranker, aggressiver, gewalttätiger Psychopath“

Am 25. September 2022 sollen dem Angeklagten K. gegen 18 Uhr die Sicherungen durchgebrannt sein. An jenem Sonntag soll der damals 49-Jährige versucht haben, seine zwei Jahre jüngere Ex-Frau in Saarwellingen zu ermorden. Seine Tatwaffe: sein silberner Skoda Octavia. Damit überfährt er seine Frau – angeblich mehrfach. Dafür muss sich K. seit Montag vor der ersten Strafkammer des Saarbrücker Landgerichtes verantworten.