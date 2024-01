„Die unterste Etage“ In Schmelz schnappte die Falle zu – Urteil gegen Enkeltrickbetrüger gefallen

Der 59-jährige Pole hat geliefert. Zwei Namen hat der mutmaßliche Enkeltrickbetrüger zu Prozessauftakt vor zehn Tagen genannt; in der Hoffnung mit einer Bewährungsstrafe davon zukommen. Und in der Tat: Vergangene Woche meldet die Polizei im Saarland, dass sie in Homburg einen 22-jährigen Bulgaren in seiner Wohnung festgenommen habe, seit Donnerstag sitzt er in U-Haft. Der Vorwurf: Der Festgenommene sei Mitglied einer Schockanruferbande – er sei dafür zuständig, „Läufer“ (Kuriere) zu koordinieren, die Beute von ihnen einzusammeln – und sie weiterzugeben. In der Wohnung finden die Beamten „Beweismittel“, die sie gerade auswerten. Den Mann konnte die Polizei wegen der „Stellungnahme des ersten festgenommenen Mannes“ ermitteln, sagt ein Polizist am Montag aus.