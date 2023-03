Urteil des Oberverwaltungsgerichts Mutter will wieder arbeiten – Landkreis Neunkirchen muss trotz mehrerer Absagen Kita-Platz stellen

In dem konkreten Fall (Aktenzeichen 2 B 10/23) verpflichtete das Gericht den Landkreis Neunkirchen, einem knapp dreijährigen und einem etwa eineinhalb Jahre alten Kind jeweils ab sofort einen wohnortnahen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflege zuzuweisen. Der Platz muss laut Pressemitteilung des Gerichts eine Betreuung zwischen Montag und Freitag in der Zeit zwischen 7 Uhr und 15.30 Uhr gewährleisten.