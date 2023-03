Personalkarussell in Saar-Justiz in Bewegung Das ist der einzige Bewerber fürs Amt des Landgerichtspräsidenten

Das Personalkarussell bei der saarländischen Justiz ist wieder in Fahrt. Nach der Berufung des bisherigen Landgerichtspräsidenten Hans-Peter Freymann zum Präsidenten des Oberlandesgerichts (OLG), der höchsten Instanz der ordentlichen Gerichtsbarkeit im Saarland, steht die Besetzung des Amtes an der Spitze des Landgerichts Saarbrücken an.