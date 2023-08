Diebstahl bei Leichenschau Aus Geldbörse eines Verstorbenen bedient – Strafbefehl gegen Polizisten beantragt

Der Vorfall sorgte zum Jahresbeginn für großes Aufsehen. Der mittlerweile 40 Jahre alte Beamte M. des Kriminaldauerdienstes (KDD) hat am Silvestertag 2022 bei einer Leichenschau in einer Einrichtung für betreutes Wohnen aus dem Geldbeutel des Verstorbenen Bargeld in Höhe von 300 Euro in die eigene Tasche gesteckt. Dies fiel aufmerksamen Kollegen auf. Nach früheren Angaben der Staatsanwaltschaft hat der Kriminalbeamte in einer Vernehmung den Tathergang eingeräumt. Das Bargeld konnte bei ihm sichergestellt werden.