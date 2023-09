Staatsschutz-Analyse Fälle politisch motivierter Kriminalität im Saarland um gut 20 Prozent gestiegen – mehr „Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“

In der aktuellen Kriminalstatistik, die für das Saarland im Jahr 2022 insgesamt 68 139 registrierte Straftaten ausweist, machen politisch motivierte Delikte nur einen Bruchteil aus. Eine polizeiinterne Auswertung durch die Staatsschutzabteilung beim Landespolizeipräsidium (LPP) listet jetzt insgesamt 543 solcher Fälle mit politischem Hintergrund auf. Dies bedeutet ein Anstieg um exakt 19,3 Prozent (plus 88 Delikte) gegenüber dem Vorjahr. Zum Vergleich: 2018 waren es noch 307 Fälle, die in der Rubrik „politisch motivierte Kriminalität“ (PMK) eingeordnet wurden. 2021 dann bereits 455.