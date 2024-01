Unfallflucht nur noch eine Ordnungswidrigkeit? Gewerkschaft der Saar-Polizei übt Kritik an Plänen des Bundesjustizministers

Mit scharfer Kritik reagiert Andreas Rinnert, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP) im Saarland, auf Pläne von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP), so genannte Unfallflucht künftig nur noch als Ordnungswidrigkeit zu ahnden. Mit diesen Überlegungen beschäftigt sich derzeit auch der Verkehrsgerichtstag in Goslar. Rinnert verweist darauf, dass sich die Polizei im Jahr 2022 im Saarland pro Tag durchschnittlich mit 21 Fällen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort (Fahrerflucht) beschäftigte. Durch die Herabstufung von einer Straftat zur Ordnungswidrigkeit sieht der Gewerkschaftschef die „große Gefahr“, dass in der Öffentlichkeit der Eindruck entstehe, „Fahrerflucht sei bloß ein Kavaliersdelikt“. Die Fallzahlen würden dann mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter steigen.