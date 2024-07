Wie geht es jetzt weiter? Durchsuchungen bei Ex-HWK-Chef Wegner waren verfassungswidrig: „Fühle mich ein Stück weit als Opfer“

Die Beamten hätten einfach nicht so viel mitnehmen dürfen, den Beschluss hätten sie begrenzen müssen. Hans-Georg Warken, Wegners Strafrechtsanwalt, erklärte am Dienstag bei einer Pressekonferenz in der Handwerkskammer: „Der Durchsuchungsbeschluss war in seiner Reichweite viel zu weit gefasst. Er hätte praktisch eine vollständige Durchleuchtung aller Lebensbereiche unseres Mandanten ermöglicht, was verfassungsrechtlich höchst bedenklich ist.“