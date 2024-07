Zeitgleich fällt das Urteil gegen Peter St. Brisante Aussagen im U-Ausschuss „Rassistische Anschlagserie“ in Saarbrücken

Die neunte Sitzung des Untersuchungsausschusses „Rassistische Anschlagserie“ des saarländischen Landtages lief am Dienstag zeitgleich zum Freispruch im Oberlandesgericht Koblenz im Fall Peter St.. Vor Gericht wie im U-Ausschuss war damit der ehemalige Saarlouiser Skinhead-Chef die Hauptperson. Vor Gericht verantwortete sich der 55-Jährige in einem Beihilfe-Prozess um den tödlichen Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim in Saarlouis 1991. Vor dem Ausschuss bezeichnet ihn da gerade ein Zeuge „als den Anführer in Saarlouis. Ohne Wenn und Aber.“