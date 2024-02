Prozess wegen Misshandlung von Pflegekindern in Saarbrücken „Während der Kontrolle des Jugendamtes war ich an einen Stuhl gefesselt“ – Zeugin schildert mutmaßlichen Missbrauch

Die beiden Angeklagten sitzen am ersten Prozesstag neben ihrem Verteidiger im Landgericht Saarbrücken. Den Angeklagten wird vorgeworfen, in der Zeit von Februar 2002 bis Dezember 2011 in Mettlach mehrere Pflegekinder gequält und roh misshandelt zu haben.

Foto: dpa/Katja Sponholz