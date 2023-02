Landgericht Saarbrücken : Urteil im Missbrauchsprozess gegen Ex-Pfarrer von Freisen gefallen

Update Im Prozess gegen den ehemaligen Pfarrer von Freisen wegen sexueller Nötigung ist am Donnerstag das Urteil gefallen.

Das Landgericht Saarbrücken hat den ehemaligen Pfarrer von Freisen am Donnerstagnachmittag zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt. Die Bewährungszeit beträgt vier Jahre. Zudem muss der verurteilte Pfarrer 2500 Euro an die Saarbrücker Fachberatungsstelle zu sexualisierter Gewalt „Nele“ zahlen. Das Gericht sah es als erwiesen an, das Pfarrer Otmar M. (69) im Jahr 1997 einen damals 14 Jahre alten Messdiener sexuell genötigt haben soll. Der Angeklagte hatte die Tat bis zuletzt bestritten.

Plädoyers unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Dem folgte das Gericht am Ende nicht. Die Aussage des damaligen Missbrauchsopfers und Nebenklägers im Prozess seien „nachvollziehbar, überzeugend und in jeder Hinsicht schlüssig“, so der vorsitzende Richter Thomas Emanuel in der Urteilsbegründung. Das Missbrauchsopfer habe die Tat sehr detailliert und erlebnisbasiert beschrieben. Es gebe keine Hinweise auf eine bewusste oder unbewusste Falschaussage, so der Richter. Nichts deute auf ein „Rache- oder Falschbelastungsmotiv“ hin. Zudem passe die Tat in das vor und nach dem Geschehen festgestellte Verhalten des Priesters gegenüber anderen Kindern.