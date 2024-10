Urteil in Saarbrücken Enkel bleibt nach Tötung der Großmutter in Forensik – Landgericht und Staatsanwaltschaft anderer Meinung

Weil er seine bettlägerige Großmutter mit mehreren Schlägen getötet haben soll, ist ein 37-Jähriger zu neun Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Saarbrücken ordnete die Unterbringung des Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus an, wie ein Sprecher mitteilte. Der Angeklagte ist derzeit bereits in der Saarländischen Klinik für Forensische Psychiatrie untergebracht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.