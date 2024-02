Prozess gegen den „Taximörder“ Nach der Prügelattacke soll er sich über sein Opfer lustig gemacht haben

Beim Doppelprozess vor dem Saarbrücker Landgericht gegen den St. Ingberter Patrik K. (50) rückte am Montag wieder seine mutmaßliche Prügelattacke gegen den Senior Arno Schelwat am 4. April 2023 auf dem Rohrbacher Festplatz in den Mittelpunkt. K., zu dessen zahlreichen Vorstrafen 1993 der Mord an einer Taxifahrerin in Oberwürzbach zählt, soll Schelwat beim Gassigehen unvermittelt angegriffen und mit einem Hundespielzeug schwer traktiert haben.