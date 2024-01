Mörder aus St. Ingbert erneut angeklagt „Taximörder“ fleht vor Gericht um „letzte Chance“: „Sonst sterbe ich an den Drogen“

Vor dem Saarbrücker Landgericht ist der Prozess gegen den als „Taximörder“ bekannten 50-jährigen St. Ingberter Patrik K. am Donnerstag weitergegangen. K. wird vorgeworfen, am 4. April 2023 auf dem Festplatz in Rohrbach einen 85-Jährigen mit einem Hundespielzeug niedergeschlagen zu haben. Am 26. Juni 2023 soll er auf dem Parkplatz des Aldi-Markts Rohrbach zu einer Frau ins Auto gestiegen sein, ihr ein Klapp-Messer an den Hals gehalten und ihre Handtasche gefordert haben. Die Straftatbestände: versuchter, besonders schwerer Raub und gefährliche Körperverletzung.