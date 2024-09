Menschenunwürdige Unterbringung? Nationale Stelle kritisiert Haftbedingungen in der Justizvollzugsanstalt Saarbrücken

Die Ende August vorgelegten Berichte der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter zeigen Mängel in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Saarbrücken auf - insbesondere in Bezug auf das Grundrecht auf Menschenwürde. Bei einem Besuch am 4. Oktober 2023 habe die Nationale Stelle festgestellt, dass in der Untersuchungshaft und in einem Hafthaus doppelt belegte Hafträume von lediglich 8,3 bis 8,6 Quadratmetern vorhanden sind. Die Nationale Stelle betont, dass mindestens zehn Quadratmeter für eine menschenwürdige Unterbringung von zwei Häftlingen erforderlich seien.