BKA-Ermittler kam der Gruppe auf die Spur : Ellenlange Anklageliste: Drei Männer aus Beckingen wegen Drogenhandels und illegalen Waffenhandels vor Gericht

Auch Cannabis sollen die Angeklagten angebaut haben. Foto: AP/Richard Vogel

Merzig/Saarbrücken Drei Männer aus Merzig und Beckingen stehen in Saarbrücken vor Gericht. Sie sollen mit Drogen gehandelt, gestohlene Impfpässe verkauft und versucht haben, an Pistolen und Sturmgewehre zu kommen. Dann tappten sie in eine Falle des Bundeskriminalamtes.