Prozess um Tat im Bürgerpark Messerangriff in Saarbrücken: „Wie eine Maschine, wie ein Terrorist – ich dachte, ich sterbe“

Gesteht Malek A.? Das war die Frage, die am frühen Montagmorgen kurz nach Prozessbeginn in Saal 38 des Saarbrücker Landgerichts stand. Gesteht der 26-Jährige den versuchten Totschlag, die schwere Körperverletzung, den Messerangriff auf Opfer Z. im Saarbrücker Bürgerpark? Gesteht er all‘ das, wofür er angeklagt wurde? Hat der Syrer Malek A. am 17. März 2024 versucht, den 31-jährigen Z. an der Skateranlage im Park zu töten? Mit einem Messer?