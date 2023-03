Trotz Urteil Tochter in Käfig gehalten: Warum der Stiefvater aus Schmelz nicht direkt ins Gefängnis muss

Er sperrte seine Stieftochter drei Monate jede Nacht in einen Käfig. Nun muss er selbst für fünf Jahre und ein Monat ins Gefängnis. Zu dieser Haftstrafe hat das Landgericht in Saarbrücken Denis B. aus Schmelz am vergangenen Freitag wegen Misshandlung Schutzbefohlener in Tateinheit mit Freiheitsberaubung verurteilt - direkt ins Gefängnis musste er aber nicht.