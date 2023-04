Prozess vor Saarbrücker Landgericht 72-Jähriger soll Zehnjährige missbraucht haben – „Wir werden für immer zusammen sein“

21 Einträge hat seine Akte. Unter anderem Diebstahl, Vergewaltigung, Bedrohung – und sexueller Missbrauch von Kindern. Der heute 72-Jährige hat in seinem Leben schon mehrere Jahre eingesessen. Bereits 2012 verurteilte das Amtsgericht Saarbrücken S. wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern. Nun sitzt der Mann aus Saarbrücken erneut vor Gericht, dieses Mal vor dem Saarbrücker Landgericht – jedoch wieder wegen sexuellen Missbrauchs. Dieses Mal soll ein zehnjähriges Mädchen sein Opfer gewesen sein. Bei einer Verurteilung droht ihm anschließende Sicherungsverwahrung. Seit dem 11. November ist er in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Saarbrücken.