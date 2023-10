Urteil am Saarbrücker Landgericht Koksender 82-Jähriger rammt Burbacher Messer in den Hals – wegen 20 Euro?

Laut Anklage ging es um 20 Euro. Und um ein T-Shirt. Der Tatort: die Burbacher Straße im gleichnamigen Stadtteil von Saarbrücken. An der Hauptstraße lebt Rentner Rudolf S. in einer Erdgeschosswohnung mit Fenster zur Straße. Am 20. Mai dieses Jahres hat Rudolf S. massiv Alkohol getrunken, hat gegen 17.39 Uhr bereits 2,5 Promille im Blut, wie ein Gutachter vor dem Saarbrücker Landgericht am Donnerstag aussagt. Und: Zu einigen Asbach-Cola habe der heute 82-Jährige außerdem Kokain gezogen. In Worten des Gutachters: „Er hat im Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit gehandelt.“