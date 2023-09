Opfer lag drei Tage im Krankenhaus Freispruch im Prozess um Messerstecherei an der Johanneskirche

Urteil im Prozess gegen drei Syrer vor dem Landgericht in Saarbrücken. Die Anklageschrift hat ihnen zwei Straftaten vorgeworfen. Erstens: Eine Messerstecherei an der Johanneskirche in Saarbrücken. Zweitens: Ein schwerer Raub an der Saarbahnhaltestelle Ludwigstraße in Malstatt. Opfer soll jeweils B. gewesen sein.