Prozess vor dem Saarbrücker Landgericht „Mach dei Maul uff“ – hat eine 39-Jährige ihre Mitbewohnerin mit Essigsäure getötet?

Das Video ist sehr bedrückend. Ein Nachbar hat es am vermeintlichen Tattag, am 8. Mai 2023, aufgenommen. Am Mittwoch läuft der etwa zweiminütige Clip in Saal 38 des Saarbrücker Landgerichtes. In der Beweisaufnahme eines Totschlagprozesses. Auf dem Film ist nur ein Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Schmelz zu sehen. Das Schlimme ist das, was zu hören ist. Offenbar findet ein Streit in einer Wohnung statt, die Haustüre steht offen, im Treppenhaus sammeln sich die Geräusche. Eine Frau versucht offenbar zu reden, zu schreien, es gelingt ihr nicht, sie klingt so, als sei sie geknebelt. Eine andere Frau schreit sie an, sie ist kaum zu verstehen. Lediglich ein Mal ist deutlich zu hören: „Mach dei Maul uff.“