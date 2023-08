Mann soll Ehefrau erdrosselt haben Gutachter hält Angeklagten aus Riegelsberg in Mordprozess für schuldfähig

Ein 56-Jähriger aus dem Saarland, der seine Ehefrau ermordet haben soll, ist einem Gutachter zufolge voll schuldfähig. Vor dem Landgericht Saarbrücken schilderte der Psychiater am Montag, dass bei dem Mann zwar „gewisse Auffälligkeiten in der Persönlichkeitsstruktur“ erkennbar seien. Im medizinischen Sinne könnten diese jedoch nicht als Persönlichkeitsstörung bezeichnet werden. Auch sei auszuschließen, dass seine Steuerungsfähigkeit beeinträchtigt gewesen sei. Das Urteil gegen den Mann könnte noch am Montag fallen.