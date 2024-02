Prozess beginnt nach jahrelangen Ermittlungen Haben Pflegeeltern in Mettlach jahrelang Kinder misshandelt und gequält?

Update | Saarbrücken/Mettlach · Mehr als zehn Jahre nach Beginn der Ermittlungen soll die Jugendkammer am Landgericht Saarbrücken jetzt klären, ob ein Ehepaar seine früheren Schützlinge geschlagen und gequält hat. Einiges an dem Prozess, der am 19. Februar beginnen soll, ist ungewöhnlich.

09.02.2024 , 15:12 Uhr

Im Landgericht Saarbrücken soll ab 19. Februar der Prozess gegen die Pflegeeltern aus Mettlach beginnen - nach acht Jahren Verzögerung. Foto: Robby Lorenz

Von Michael Jungmann

Die mutmaßlichen Opfer sind heute fast 30 Jahre alt, oder älter. Wurden sie vor mittlerweile mehr als 20 Jahren von ihren damaligen Pflegeeltern körperlich schwer misshandelt? Gar mit Vorsatz gequält und gedemütigt? Von schlagen, treten, kratzen und stoßen, sowie gezielten Strafaktionen wird mit Bezug auf die vorliegende Anklageschrift berichtet. Sind solche Vorwürfe der Ex-Pflegekinder, die als Zeugen im Prozess auftreten sollen, „erlebnisorientiert“, erfunden, abgesprochen oder basieren diese möglicherweise auf Verwechselungen? 18 Verhandlungstermine hat die große Jugendkammer des Saarbrücker Landgerichts bislang ab Montag, dem 19. Februar, für den nicht alltäglichen Prozess reserviert.