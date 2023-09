Prozess am Landgericht Saarbrücken Wie ein Streit um einen Rucksack in Völklingen über Umwege tödlich enden konnte

Ein Streit um einen Rucksack endet tödlich – über Umwege. So umschreibt es die Anklageschrift, die die Staatsanwaltschaft Saarbrücken am Donnerstag vor dem Saarbrücker Landgericht verlesen hat. Demnach kommt es am 20. Juni 2022 gegen 18.15 Uhr in Völklingen an einem Brunnen in der Poststraße zu einem Streit zwischen zwei Männern. Dabei soll Thomas S. das Opfer mit „der rechten Faust ins Gesicht geschlagen“ haben. Das Opfer sei umgefallen, mit dem Kopf aufgeschlagen und liegen geblieben. Thomas S. habe daraufhin den Rucksack des Opfers genommen. Das Opfer kommt hernach ins Püttlinger Knappschaftskrankenhaus, in dem es sich eine Lungenentzündung einfängt, an der der Mann letztlich verstirbt. Daher lautet der Vorwurf: Raub mit Todesfolge in Tateinheit mit Körperverletzung.