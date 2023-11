17-Jähriger mit Schrotflinte in Schiffweiler erschossen „Ich wünsche dir, dass du jede Nacht meine Stimme hörst“ – Mutter des Opfers sagt aus

„Als er den Joint fertig geraucht hatte, fiel ihm ein Stück Hirn aufs Bein“ – ein Satz aus der Einlassung des Angeklagten Luca K. am Freitag vor dem Landgericht Saarbrücken. Der 18-Jährige soll am 15. Mai 2023 Yannick M. in einem Keller in Schiffweiler erschossen haben. Mit einer Schrotflinte in den Kopf. Das Opfer wurde nur 17 Jahre alt. Ein Zeuge, der dabei war und am Freitag ausgesagt hat: 16 Jahre alt. War es ein Unfall, war es Mord oder Totschlag? Die Staatsanwaltschaft hat Luca K. wegen Totschlags vor der Jugendkammer angeklagt.