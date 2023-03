Ein grausamer Schrei und viele Schaltvorgänge Video dokumentiert, wie Saarwellinger seine Frau überfährt

Am Ende des Videos sieht man den blau-weißen Himmel über Saarwellingen. Die Minute davor lässt am Donnerstagmorgen im Saarbrücker Landgericht in Saal 38 viele Zuschauer erschaudern. Es ist das Videos des Opfers, der Nebenklägerin, die dem Angeklagten, ihrem Ex-Mann an diesem Tag gegenübersitzt. Sie hat das Video mit ihrem Mobiltelefon aufgenommen, am 25. September, in den Minuten, in denen ihr Ex-Mann sie laut Staatsanwaltschaft versucht hat, zu ermorden. Mit seinem Skoda Octavia hat er sie überfahren. In Saarwellingen – in der Lebacher Straße.