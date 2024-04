Prozess um mutmaßliche Misshandlung von Pflegekindern Leibliche Töchter sagen vor Gericht aus: „Mama hat uns sehr locker erzogen“

Als die Staatsanwaltschaft die Zeugin Anna befragt, legt sie dieser einen Brief an Mutter Sabine D. vor, den Anna zirka 2010 geschrieben hat. In diesem Brief von damals schilderte sie das Leben in der Familie anders. Die Staatsanwältin zitiert aus dem Schreiben Annas an ihre Mutter: „Dauernd wird sich gestritten. Ihr flippt aus und die flippen aus. Du krabbelst denen in den Arsch, damit sie nichts gegen dich machen!“ „Was hätten denn die Pflegekinder gegen ihre Mutter tun können?“, fragt die Staatsanwältin. „Ich kann nicht mehr sagen, wie das damals gemeint war“, sagt Anna. Weiter zitiert die Staatsanwaltschaft aus dem über 14 Jahre alten Schreiben Annas: „Während andere sich normal auf die Schule vorbereiten, sitze ich hier neben halb nackten Pflegekindern in Boxershorts, während Marina (Pflegetochter) die Küche vollkotzt.“