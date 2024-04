Prozess um mutmaßliche Misshandlung Leibliche Töchter widersprechen den Vorwürfen der Pflegekinder: „Mama war immer ganz ruhig“

Saarbrücken · Im Prozess um die mutmaßliche Misshandlung von Pflegekindern in Mettlach-Tünsdorf haben am Donnerstag die leiblichen Töchter der angeklagten Pflegeeltern ausgesagt. Sie berichten von einem weitgehend normalen Familienleben und bestreiten jede Art von Gewalt in der Familie. Ein 14 Jahre alter Brief einer Tochter wirft vor Gericht Fragen auf.

18.04.2024 , 18:00 Uhr

Im Prozess um Missbrauch und Misshandlung von Pflegekindern haben am Donnerstag die leiblichen Töchter zu Gunsten der angeklagten Pflegeeltern ausgesagt. Foto: Florian Rech