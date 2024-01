Plädoyers waren für Donnerstag geplant Mutter getötet: Warum im Prozess gegen den 35-jährigen Dillinger noch kein Urteil fällt

Der Prozess gegen den 35-Jährigen aus Dillingen-Pachten, der seine Mutter am 21. Juli 2023 erstochen haben soll, geht im Landgericht Saarbrücken in eine neue Runde. Uwe C. räumt die Tat zwar ein, kann sich aber nicht mehr erinnern, lässt er seinen Anwalt Marius Müller vor der großen Strafkammer erklären. Es habe nie Streit gegeben. Er habe seiner 67-jährigen Mutter sehr nahegestanden, es tue ihm unfassbar leid, was passiert sei. Für Donnerstag waren die Plädoyers und das Urteil vor dem großen Schwurgericht des Saarbrücker Landegerichtes gegen Uwe C. vorgesehen. Doch ein Antrag des Verteidigers von Uwe C. stoppte den Plan des Gerichtes.