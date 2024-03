Mutmaßliches Opfer sagt aus Prozess um Kindesmissbrauch – „Ich habe sie festgehalten, wenn die aus der Dusche rauswollten“

Rechtsanwalt Jens Schmidt ist verärgert. Der Verteidiger der wegen Missbrauchs angeklagten Pflegemutter Sabine D. kritisiert die Aussagen eines Zeugen scharf. In seinen Augen antwortet das mutmaßliche Opfer Dennis (Name geändert), bei vielen seiner Fragen deutlich zu oft mit „Weiß ich nicht“. „Ich kann die Antwort fast nicht mehr hören. Zur Zeugenpflicht gehört, dass man sich anstrengt. Und das wird an etlichen Stellen gesagt. Das sind eindeutige Fluchttendenzen.“