Nach Anzeige attackiert „Du bist selbst Schuld“ — Prozess um Messerstecherei in Saarbrücken gestartet

Messerstecherei an der Johanneskirche in Saarbrücken. Am 3. November 2021 spaziert der Syrer B. durch die Johannisstraße im Nauwieser Viertel in Saarbrücken. Er ist auf dem Weg zur Saarbahnhaltstelle, als er plötzlich „von hinten einen Stich in der Lendengegend spürt“, wie er über einen Dolmetscher Richter Thomas Emanuel von der großen Jugendstrafkammer des Saarbrücker Landgerichtes erklärt.