Vierter Verhandlungstag Prozess um Kindesmisshandlung in Saarbrücken: Richter und Verteidiger geraten aneinander

„Ich hab mich ehrlich gesagt die letzten Jahre darum gekümmert, zu vergessen und neu anzufangen“, sagt Dennis (Name geändert) am Donnerstag im Saarbrücker Landgericht. Er ist ein mutmaßliches Opfer und der zweite Zeuge, der im Prozess um angeblich schweren Missbrauch von nun erwachsenen Pflegekindern durch ihre Pflegeeltern aussagt. Nachdem zunächst seine Zwillingsschwester Marina (Name geändert) an zwei Prozesstagen ausgesagt hatte, spricht auch er über zwei Prozesstage hinweg über seine Erlebnisse, räumt eigene Taten und Vergehen ein.